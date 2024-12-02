Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Kyodo News.
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Зеленский сделал заявление о потерях Украины в войне
Президент Украины сообщил, что не может раскрыть данные о потерях Украины в войне с Россией. В то же время он опроверг информацию, которая ранее появилась в западных СМИ о якобы потере 80 тысяч украинских военных.
Я хочу вам сказать, что ни – меньше. Гораздо меньше,
– подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем, украинский лидер подчеркнул, что надо быть честными в вопросе того, сколько украинцев погибло в результате войны. Зеленский отметил, что пока Украина не имеет информации, сколько украинцев погибло на временно оккупированных территориях. Впрочем, во время оккупации на тех территориях были и гражданские, и военные, и правоохранители, и представители местной власти.
"Сколько их погибло, сколько было потеряно, сколько замучено в плену – я не говорю. Поэтому я говорю только о фиксации военных, которые на нашей территории и контролируются нами", – резюмировал президент.
Что касается потерь Украины в рамках Курской операции, то, по словам Зеленского, с сентября 2024 года на одного павшего украинского военного – 8 погибших оккупантов.
В сентябре журналисты The Wall Street Journal заявили, что общие потери Украины в войне достигают около 480 тысяч. В СМИ утверждали, что говорится около 80 000 погибших и 400 000 раненых.