23 ноября ему исполнился бы 31 год, однако навсегда осталось 30. Александра Баранова россияне убили 11 ноября, в очередной раз открыв огонь из артиллерии по Никополю, что на Днепропетровщине.

За 12 дней до дня рождения в родном городе Александра провели в последний путь. И несмотря на угрозу обстрелов немало горожан пришли отдать последний долг врачу, который буквально жил собственным делом. В свободное от работы время Александр посвящал себя родным и друзьям, после начала полномасштабного вторжения активно работал над проектом для детей, а недавно и сам стал отцом.

Но, к сожалению, россияне забрали у новорожденной девочки ее папу, а у целого города – специалиста своего дела.

Каким был Александр Баранов и каким его будут помнить родные – читайте в материале 24 Канала.

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"Таких врачей сейчас не много"

Со дня гибели Александра прошло всего 2 недели, и его сестра Анастасия вспоминает о брате с улыбкой, и говорит, что он был очень светлым и добрым человеком.

Их родители – медики. Поэтому в свое время Александр тоже выбрал для себя медицину. Анастасия говорит, что так хотели родители, но и он был не против.

На сколько я тогда поняла, его и родители туда направили, и он сам, глядя на родителей, хотел следовать их примеру. Он всегда хотел помогать людям,

– вспоминает Анастасия.



Александр Баранов в студенческие годы / Фото, предоставленное 24 Каналу

После длительного обучения в Запорожье Александр устроился в местную амбулаторию №2 в Никополе, где работал семейным врачом, хотя параллельно еще и учился на кардиолога и где-то через несколько месяцев должен был получить еще одну специальность.

Сестра Александра говорит, что таких врачей, как ее брат, сейчас не так и много, ведь он всегда уделял внимание пациентам, интересовался их здоровьем и во внерабочее время, а также заботился, чтобы они получили надлежащее лечение, если их госпитализировали. Если же стационар не хотел брать пациента по тем или иным причинам, например, бездомного, он все равно искал возможности, чтобы пациента госпитализировали, потому что он не разделял людей по положению.

Александр был преданным своему делу целиком и полностью, поэтому когда в июле 2022 года российская армия начала обстреливать Никополь с временно оккупированного Энергодара, он не покинул работу, а наоборот, чувствовал, что еще больше нужен людям.

Ему нравилось работать врачом. Он хотел таким образом помогать людям, поэтому и не хотел покидать своих пациентов, ведь они нуждались в нем,

– объясняет Анастасия решение брата оставаться в Никополе.

Конечно, это все на фоне того, что покидать родной дом, работу и друзей и ехать в неизвестность – всегда сложно.

Отец маленькой дочери и проекта Kazka Ukraine

Еще будучи студентом, Александр познакомился с Ириной. В 2016 году они поженились и с тех пор были постоянно вместе. Вместе работали в амбулатории №2, вместе работали над проектом Kazka Ukraine.

Когда россияне начали обстреливать Никополь с оккупированной территории Запорожской области, Александр с семьей выехал на дачу за городом. Каждое утро он с женой ехал в Никополь на работу и вечером они возвращались на дачу, чтобы хотя бы ночью не думать, что сейчас что-то прилетит.

В марте 2023 года, вернувшись уставшими с работы, Александру и Ирине пришла идея проекта с детскими сказками. В тот же вечер в Instagram появилась страница Kazka Ukraine. И дальше супруги неутомимо работали над совместным проектом, используя для этого чуть ли не все свободное время. Когда Ирина забеременела, Александр сам продолжал работать над проектом.



Александр и Ирина по ночам работали над проектом / Фото, предоставленное 24 Каналу

Я каждый вечер наблюдала за тем, как он приезжал с работы, сразу садился за компьютер и осваивал там какие-то новые навыки и тенденции, нейросети. Сидел он так где-то до 04:00, потом в 7 просыпался и ехал на работу. В 18 возвращался, отдыхал и снова садился за сказки. Они начинали с женой – создавали иллюстрации, описывали сказки, настраивали рекламу и таргет. Когда Ира забеременела, он больше работал сам. Они выпустили сборник сказок на Пасху, рисовали иллюстрации на заказ, делали электронные книги и журналы. А недавно еще и начали создавать аудиосказки,

– рассказывает Анастасия, сестра Александра.

За полтора года Kazka Ukraine собрала более 15 000 поклонников, а после гибели Александра его жена опубликовала на странице щемящее сообщение, в котором отметила, что многим могло казаться, что над проектом работает целая команда, однако все делали два человека. Хотя Ирина говорит, что она была лишь помощницей, и сейчас продолжает дело, которое они начали с мужем.

Александр много работал над сказками и создавал собственные. Особенно на создание новых историй его вдохновляла дочь Эмилия, которая родилась за 2 месяца до гибели Александра.



Вот такие книги создавали Александр и Ирина Барановы / Фото, предоставленное 24 Каналу

Прощание под российским обстрелом

Александр был очень рад рождению дочери и для того, чтобы провести больше времени со своей семьей, даже запланировал на конец ноября отпуск. Однако, к сожалению, день 11 ноября изменил все.

Анастасия с мамой в тот день были дома. Позвонила жена Александра и сказала, что увидела в телеграм-каналах, что прилетело на второй участок амбулатории, где как раз в то время должен был быть Александр. На момент удара они как раз разговаривали, а потом связь оборвалась из-за странного звука и на телефоне Александра сработал сигнал SOS.

Родные сразу поехали на место удара. Сестра первой опознала тело Александра.

Отец отвез нас туда. Мама побежала искать его, кричала. А я просто узнала его по носкам. Смотрю – вот человек лежит и я сразу поняла, что это он. Я понимала, что его уже нет, но я не понимала, как сказать об этом маме – она пробежала сначала мимо него, не могла поверить в это и искала его среди живых,

– вспоминает тот день Анастасия.

Впоследствии выяснилось, что прилет был буквально в 2 метрах от Александра – шансов выжить, к сожалению, у него не было. Россияне убили мужчину.

Так много людей написали о нем после этого. Это стало подтверждением того, что он действительно был квалифицированным и хорошим врачом. На похороны пришло много людей, хотя такое у нас сейчас редкость из-за обстрелов. И даже во время похорон был артобстрел, но люди пришли. Так много было красивых цветов...

– вспоминает сестра Александра.

Сын, муж, брат и отец, которого больше нет

Анастасия младше Александра на 13 лет, поэтому брат для нее был примером – она восхищалась его трудолюбием, дружелюбием, умением находить общий язык с разными людьми.

Он всегда меня вдохновлял и я всегда хотела быть такой, как он. Он был очень эрудированным, разносторонним и харизматичным. Эти его шутки... Я помню, что всегда хотела так же научиться шутить и что-то пыталась копировать. У нас был с ним такой коннект... Утопические, идеальные взаимоотношения между братом и сестрой. Он всегда меня поддерживал и помогал, советовал как лучше. И это всегда было так легко, через юмор, просто и по-хорошему. Я сейчас пересматриваю его фото и мне хочется улыбаться. Он был настолько светлым и хорошим. В нем не было ничего плохого. Я даже не знаю ни одного человека, которого он обидел, или причинил ему какое-то зло,

– говорит Анастасия.

После похорон Александра его жена Ирина написала еще один пост, в котором пообещала впоследствии рассказать о том, каким ее любимый был преданным людям и своему делу.

Я видела, как много людей пришло попрощаться с ним! Я все это видела! Он останется в памяти навсегда. Он стал героем. И когда я пишу это, то понимаю, что это действительно так. Вы даже не представляете, насколько он был предан работе. Я обязательно об этом расскажу! Я познакомлю вас с другими врачом, с тем врачом, которого знала я,

– подчеркнула Ирина.



Александр Баранов с женой Ириной и дочерью Эмилией / Фото, предоставленное 24 Каналу

А еще Ирина заверила, что маленькая Эмилия точно будет знать, каким был ее отец, хоть война забрала его у нее так рано. Сестра Александра также стремится сейчас делать все, чтобы дочь ее брата знала, каким он был, и чтобы о нем помнили, потому что он этого заслуживает.

Мне просто очень хочется, чтобы его дочь подросла и понимала, что у нее был очень классный отец. Просто мне хочется, чтобы о нем помнили. И вспоминали. Потому что он живет просто в каждом прикосновении, в каждом своем проекте. И в каждом своем поступке,

– отмечает Анастасия.



Александр, Анастасия и Ирина Барановы / Фото, предоставленное 24 Каналу

И дело Александра сейчас живет. Ирина продолжает работу над Kazka Ukraine, а маленькие украинцы могут получать персональные сказки, которые даже несмотря на то, что расти приходится в сложном и неопределенном мире, дают надежду на добро и справедливость. Эти сказки помогают родителям, которые в трудные времена воспитывают детей, дарить им радость. Так, как и хотел этого Александр Баранов.