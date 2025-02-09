Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час інтерв'ю для британського мовника ITV News.

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Що сказав Зеленський про дії, які має зробити Трамп для миру

Володимир Зеленський підкреслив, що російський диктатор Владімір Путін не хоче закінчення війни. Тому президент зауважив, що коли хтось дуже не хоче закінчення війни, то не можна з ним просто піти на півкрок, бо агресор його потім використає, щоб знов повернутися з війною, бо не хоче здаватися.

Потрібна така історія, такі домовленості, такі гарантії безпеки що, попри те хоче він (Владімір Путін – 24 Канал) або після нього хтось буде, ми не знаємо, захочуть вбивати українців, захопити нашу всю землю і зруйнувати повністю Україну – не можуть, бо такі гарантії безпеки, що, якщо вони підуть війною, то вони отримають сильну відповідь і втратять все своє,

– сказав глава держави.

За словами Зеленського, всі фундаментальні речі необхідні для тривалого та сталого миру були вже прописані у Плані перемоги. Це, як підкреслив президент, фундаментальні документи, які були підготовлені Україною.

"Так, вони (План перемоги та Формула миру – 24 Канал) можуть бути основою для плану Трампа, з Україною, безумовно, без нашої країни не може бути ніякого плану, я впевнений. Бажано, щоб план Дональда Трампа містив присутність також і Європи. Для нас це важливо, бо Україна є частиною Європи і буде частиною Європейського Союзу", – наголосив Володимир Зеленський.

Український президент також зауважив, що будь-який план, якщо він принесе 10, 20 або 30% відсотків від базису справедливого миру, що були прописані у попередніх планах та документах, то – це нормальні кроки вперед.

Водночас глава держави висловив впевненість, що не можна говорити про справедливий мир, поки зло не покаране.

До слова, Дональд Трамп в інтерв'ю американським журналістам заявив, що має конкретний план щодо припинення війни в Україні. Американський президент сподівається, що його вдасться втілити у реальність доволі швидко.