Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время интервью для британского вещателя ITV News.

К теме Следующие жертвы Путина: Зеленский перечислил страны, которые в опасности

Что сказал Зеленский о действиях, что должен сделать Трамп для мира

Владимир Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не хочет окончания войны. Поэтому президент заметил, что когда кто-то очень не хочет окончания войны, то нельзя с ним просто уйти на полшага, потому что агрессор его потом использует, чтобы вновь вернуться с войной, потому что не хочет сдаваться.

Нужна такая история, такие договоренности, такие гарантии безопасности что, несмотря на то хочет он (Владимир Путин – 24 Канал) или после него кто-то будет, мы не знаем, захотят убивать украинцев, захватить нашу всю землю и разрушить полностью Украину – не могут, потому что такие гарантии безопасности, что, если они пойдут войной, то они получат сильный ответ и потеряют все свое,

– сказал глава государства.

По словам Зеленского, все фундаментальные вещи необходимые для длительного и устойчивого мира были уже прописаны в Плане победы. Это, как подчеркнул президент, фундаментальные документы, которые были подготовлены Украиной.

"Да, они (План победы и Формула мира – 24 Канал) могут быть основой для плана Трампа, с Украиной, безусловно, без нашей страны не может быть никакого плана, я уверен. Желательно, чтобы план Дональда Трампа содержал присутствие также и Европы. Для нас это важно, потому что Украина является частью Европы и будет частью Европейского Союза", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский президент также отметил, что любой план, если он принесет 10, 20 или 30% процентов от базиса справедливого мира, что были прописаны в предыдущих планах и документах, то – это нормальные шаги вперед.

В то же время глава государства выразил уверенность, что нельзя говорить о справедливом мире, пока зло не наказано.

К слову, Дональд Трамп в интервью американским журналистам заявил, что имеет конкретный план по прекращению войны в Украине. Американский президент надеется, что его удастся воплотить в реальность довольно быстро.