Глава держави розповів, що російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей, передає 24 Канал.

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Скільки загарбників загинуло і отримало поранення

За словами Зеленського, лише з вересня 2024 року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 в України.

Окупанти "хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного".

Наразі Москва заплатила за свою агресію життями 198 тисяч солдатів. Ще понад 550 тисяч росіян – поранені.

До слова, президент також назвав і українські втрати у війні. На сьогодні наша країна втратила 43 тисячі своїх воїнів. Ще 370 тисяч одержали поранення різного ступеня, зокрема легкі й повторні.

Нагадаємо, що 7 грудня Зеленський зустрівся у Парижі з Макроном і Трампом. Політики обговорили війну в Україні і шляхи її швидкого і справедливого завершення. Після зустрічі Трамп закликав до негайного припинення вогню та перемовин.