У суботу, 7 грудня, відбулася церемонія відкриття Собору Паризької Богоматері. На захід президент Франції Макрон запросив десятки лідерів країн світу. Серед них були Зеленський і Трамп, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

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Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Перед урочистостями Володимир Зеленський, Дональд Трамп і Еммануель Макрон провели 45-хвилинну зустріч у Єлисейському палаці. Головною темою розмови стала війна в Україні і шляхи її припинення.

Як повідомляють ЗМІ, ключову роль у тому, аби звести Зеленського з Трампом відіграв французький лідер. Останніми днями Макрон працював над тим, щоб переконати майбутнього очільника США провести спільну зустріч із президентом України.

Спочатку республіканець не хотів проводити зустріч, але зрештою погодився на неї незадовго до того, як вона відбулася.

За словами президента Зеленського, розмова президентів вийшла "хорошою і продуктивною". "Президент Трамп, як завжди, рішучий...ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше і справедливим шляхом. Мир через силу можливий", – поділився глава держави.