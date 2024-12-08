В субботу, 7 декабря, состоялась церемония открытия Собора Парижской Богоматери. На мероприятие президент Франции Макрон пригласил десятки лидеров стран мира. Среди них были Зеленский и Трамп, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Макрон убедил Трампа встретиться с Зеленским

Перед торжествами Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели 45-минутную встречу в Елисейском дворце. Главной темой разговора стала война в Украине и пути ее прекращения.

Как сообщают СМИ, ключевую роль в том, чтобы свести Зеленского с Трампом сыграл французский лидер. В последние дни Макрон работал над тем, чтобы убедить будущего главу США провести совместную встречу с президентом Украины.

Сначала республиканец не хотел проводить встречу, но в конце концов согласился на нее незадолго до того, как она состоялась.

По словам президента Зеленского, разговор президентов получился "хорошим и продуктивным". "Президент Трамп, как всегда, решительный...мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее и справедливым путем. Мир через силу возможен", – рассказал детали глава государства.