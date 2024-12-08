Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.
К теме Время действовать, – Трамп призвал к немедленному прекращению огня в Украине и переговоров
Трамп заявил, что Украина хочет заключить соглашение
Новоизбранный президент США заявил, что Россия потеряла около 600 000 солдат – убитыми и ранеными в войне, которая никогда не должна была начаться. Трамп убежден, она "может продолжаться вечно".
В то же время отметил, что Россия сейчас находится в ослабленном состоянии из-за войны и плохой экономики.
Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие,
– заявил Дональд Трамп.
Также написал, что Украина якобы потеряла "400 тысяч солдат" и гораздо больше гражданских.
Новоизбранный президент США подчеркнул необходимость немедленно прекратить огонь и начать переговоры.
Слишком много жизней потеряно бессмысленно, слишком много семей разрушено, и если это будет продолжаться, это может превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хуже. Я хорошо знаю Владимира. Пришло его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!
– подчеркнул Трамп.
Важно! Ранее в WSJ писали, что общие потери Украины якобы достигают "около 480 тысяч". Отмечали, что якобы речь идет об "около 80 000 погибших и 400 000 раненых".
Владимир Зеленский опроверг такую информацию. Президент подчеркнул, потери нашего государства значительно меньше, чем писала американская пресса.