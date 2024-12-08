Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа у його соцмережі Truth Social.
До теми Час діяти, – Трамп закликав до негайного припинення вогню в Україні та перемовин
Трамп заявив, що Україна хоче укласти угоду
Новообраний президент США заявив, що Росія втратила близько 600 000 солдатів – вбитими й пораненими у війні, яка ніколи не повинна була розпочатися. Трамп переконаний, вона "може тривати вічно".
Водночас зазначив, що Росія зараз перебуває в ослабленому стані через війну й погану економіку.
Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля,
– заявив Дональд Трамп.
Також написав, що Україна нібито втратила "400 тисяч солдатів" і набагато більше цивільних.
Новообраний президент США наголосив на необхідності негайно припинити вогонь і розпочати переговори.
Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Владіміра. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!
– заявив Трамп.
Важливо! Раніше у WSJ писали, що загальні втрати України нібито сягають "близько 480 тисяч". Зазначали, що буцімто йдеться про "близько 80 000 загиблих і 400 000 поранених".
Володимир Зеленський спростував таку інформацію. Президент наголосив, втрати нашої держави значно менші, ніж писала американська преса.
Що треба знати про мирні переговори
- Офіційний Київ уже неодноразово заявляв, що Україна готова до переговорів з Росією, однак, на умовах справедливого миру.
- У червні пройшов Перший Саміт миру, на якому світові лідери обговорили закінчення війни за "Українською формулою миру" та підписали спільне комюніке.
- Зауважимо, Формула миру складається з 10 пунктів. Вона передбачає: радіаційну, ядерну, продовольчу, енергетичну й екологічну безпеку; звільнення полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; відновлення справедливості; недопущення ескалації й повторення агресії; підтвердження закінчення війни.
- Раніше Володимир Зеленський заявляв, що на Другий Саміт миру обов'язково запросять представників Росії. Наголошував, Україна готова говорити у будь-якому форматі з Росією після повної підготовки Плану перемоги. Восени Зеленський представив його у Верховній Раді й міжнародним партнерам.
- Своєю чергою Владімір Путін заявляв, про нібито "готовність Росії" вступити у мирні переговори з Україною. Однак, диктатор постійно ставить ультиматуми. Вимагає, аби українські війська були повністю виведені з Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей. Окрім того, "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, демілітаризацію та денацифікацію".
- Володимир Зеленський наголосив, капітуляції з боку України не буде.