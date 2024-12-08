Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис новообраного президента США у його соцмережі Truth Social.

До теми Трамп налаштований рішуче, – Зеленський про зустріч із лідером США в Парижі

Що заявив Трамп про переговори та припинення вогню

Дональд Трамп відреагував на падіння режиму Башара Асада в Сирії та закликав до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів між Росією та Україною. Так, новообраний президент наголосив, що покровителем диктатора Асада була саме Росія, й нині у Москві не зацікавлені у його захисті. За словами Трампа, у Кремлі зацікавлені лише у війні в Україні.

Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими. Вони загинули у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно,

– мовиться у дописі Трампа.

Новообраний президент США додав, що нині Росія ослаблена через розвязану війну та погану економіку. Водночас Володимир Зеленський та Україна "хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля".

Трамп також написав, що Україна буцімто "втратила у війні 400 000 солдатів і набагато більше цивільних".

Зверніть увагу! Раніше видання у The Wall Street Journal заявили, що загальні втрати України у війні сягають близько 480 тисяч. У ЗМІ стверджували, що мовиться близько про 80 000 загиблих і 400 000 поранених. Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що ці дані не відповідають дійсності й кількість загиблих та поранених в рази менша.

У підсумку Трамп закликав негайно припинити вогонь та почати переговори між Україною та Росією. Ба більше, він додав, що у цьому питанні може допомогти Китай.

Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може перетворитися на щось набагато більше та набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!

– наголосив Трамп.



Допис Трампа у мережі / Скриншот

Днем раніше, 7 грудня, Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Парижі. На зустрічі також був присутній президент Франції Еммануель Макрон. Відомо, що політики вели розмову за зачиненими дверима близько 30 хвилин, однак деталі переговорів залишаються невідомими.