Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави Kyodo News. У ньому Зеленський також оцінив ситуацію із солдатами з КНДР на Курщині.

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Трампу відомо про позицію України

Президент України зауважив, що Росія швидко просувається на Сході України, а тієї допомоги, що надається партнерами, недостатньо.

Він закликав НАТО якомога швидше запросити Київ до переговорів про членство в Альянсі. Лише, коли Україна буде достатньо сильна, вона зможе повернути окуповані території. Наразі це зробити важко.

"У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення", – сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що війна вступила в "складний період". За його словами, Україна готова вести переговори про повернення частини окупованих територій після завершення війни за умови виконання необхідних умов.

Зеленський сказав, що Трамп і його команда знають про позицію України та її План перемоги.

Вони вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє,

– сказав український президент.

Зеленський також прокоментував ситуацію на Курщині з солдатами КНДР. Він заявив, що серед північнокорейських військових, які наразі перебувають там, уже є вбиті. Він висловив впевненість, що решта також буде використана Росією як "гарматне м'ясо".