Болтон каже, що інавгурація Дональда Трампа не обіцяє нічого хорошого для Заходу та України, передає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Яка розвиватиметься ситуація після інавгурації Трампа

Джон Болтон вважає, що Трамп відчуває ворожість до НАТО і ці почуття схожі з його ставленням до України. Він також додає, що переговори з Росією почнуться швидко, а допомога від США та ЄС для України скоротиться.

За словами політика, це пов'язано з тим, що в Європі поспішають відновити комерційні зв'язки з Москвою. Болтон впевнений, що після розмови з Путіним у Трампа зросте бажання закінчити війну. У гіршому випадку це означатиме капітуляцію перед вимогами Росії.

Колишній радник Трампа також додає, що Джо Байден поставив національні інтереси США під загрозу та не розробив виграшної стратегії, яка б допомогла Україні.

Його адміністрація допомогла створити нинішній глухий кут на полі бою, що стримується постійними, але марними погрозами Кремля про "ширшу війну",

– каже Болтон.

Дипломат зауважив, що будь-яка мирна угода з Росією має бути тимчасовою та не повинна включати створення демілітаризованих зон всередині України чи вздовж офіційного кордону двох країн.

Джон Болтон вважає, що майбутнє української держави є досить похмурим і закликав не погіршувати ситуацію "безпорадною мирною угодою".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути різні варіанти закінчення війни від різних країн, зокрема, і план новообраного президента США Дональда Трампа.

Президент України хоче зустрітися з Трампом, щоб обговорити певні питання та наголошує, що потрібно досягнути миру на справедливих умовах.