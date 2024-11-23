Імовірно, Трамп представить свої пропозиції у січні, коли обійме посаду президента США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Зеленського. Цікаво, що президент підтвердив: Путін дав наказ звільнити Курщину до інавгурації Трампа.

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Зеленський про завершення війни

Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав... Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни,

– сказав гарант.

Коли Зеленський зустрінеться з Трампом

Точна дата не відома. До зустрічі важливо не посварити президента України та президента США, бо, як сказав український лідер, "охочих багато". Тож треба не дати можливості посварити очільників держав "тим чи іншим хвилям, тому чи іншому оточенню".

Поки що команди працюють над можливою зустріччю. Вона, за словами Зеленського, залежить від багатьох речей – не тільки від графіків, але й від легітимності проведення відповідних зустрічей.

"Якщо ми хочемо зустрічей, на яких вирішуються якісь питання… ці законодавчі можливості відбудуться після інавгурації. Якщо в нас будуть підготовчі якісь зустрічі, вони можуть бути до інавгурації", – розставив крапки над "і" Зеленський.





