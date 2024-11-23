Вероятно, Трамп представит свои предложения в январе, когда займет пост президента США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Зеленского. Интересно, что президент подтвердил: Путин дал приказ освободить Курщину до инаугурации Трампа.

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Зеленский о завершении войны

Мы открыты, еще раз скажу, и кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств... Их предложения мы готовы увидеть. Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны,

– сказал гарант.

Когда Зеленский встретится с Трампом

Точная дата не известна. До встречи важно не поссорить президента Украины и президента США, потому что, как сказал украинский лидер, "желающих много". Поэтому надо не дать возможности поссорить руководителей государств "тем или иным волнам, тому или иному окружению".

Пока команды работают над возможной встречей. Она, по словам Зеленского, зависит от многих вещей – не только от графиков, но и от легитимности проведения соответствующих встреч.

"Если мы хотим встреч, на которых решаются какие-то вопросы... эти законодательные возможности состоятся после инаугурации. Если у нас будут подготовительные какие-то встречи, они могут быть до инаугурации", – расставил точки над "і" Зеленский.



