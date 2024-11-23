21 ноября Россия впервые применила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Это произошло после того, как Киев использовал Storm Shadow для атаки на Курскую область. Глава государства сказал, что "все эти показательные удары новыми ракетами, это не просто так", передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Путин поставил перед оккупантами две основные задачи

По словам президента, для Путина задачей номер один является вытеснение украинских сил из Курской области. Глава Кремля приказал своим военным сделать это до 20 января 2025 года, когда должна состояться инаугурация Трампа.

Для него (Путина – 24 Канал) очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, которую он не контролирует,

– сказал Зеленский.

Политик отметил, что операция ВСУ в Курской области показала неспособность Москвы защитить свои территории, ведь она все силы бросила на оккупацию чужих.

Зеленский признал, что на Курщине и на Донетчине – самая тяжелая ситуация.

Путин хочет показать, что он выполнит, как он сказал, задачу так называемой специальной военной операции, оккупирует весь Донбасс и ему нужно вытеснить нас из Курского направления. Вот эти две задачи у него есть,

– объяснил президент.

По его словам, на Курском направлении армия России несет большие потери, которых еще никогда не имела.

Также президент рассказал, что в одном из перехватов по Курскому направлению было такое, что Путин передает через командование личные просьбы, что вся судьба "сво" держится на Курской операции.