Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского. Президент рассказывал о результатах программы "Зерно из Украины". Очень важно говорить об этом в День памяти жертв голодоморов, ведь голод остается оружием России.

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Сколько ударов по портам нанесла Россия

Только за время работы экспортного продовольственного коридора в нашем Черном море – с июля прошлого года по этот месяц – 321 объект инфраструктуры наших портов был поврежден ударами российских ракет и иранских дронов. Более 20 судов – обычных гражданских судов – также под ударами было повреждено. И это мы говорим о судах других стран. Это не об украинских судах. Более 60 целенаправленных ударов именно по продовольственной инфраструктуре,

– заявил президент.

Он подчеркнул, что в мире все очень сильно связано. "Этой войной против Украины Россия показала, что в мире нет стран, которые были бы действительно далеки друг от друга", – подчеркнул Зеленский.

Интересно! Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес назвал продовольственную безопасность одной из причин, почему Украина должна вернуть контроль над Крымом.