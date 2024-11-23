День памяти жертв голодомора чтят в четвертую субботу ноября. В 16:00 будет общенациональная минута молчания. Кроме жертв голодомора 1932 – 1933 годов, вспоминают и жертв массовых искусственных голодов 1921 – 1923 и 1946 – 1947 годов.

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Как происходит чествование памяти жертв голодомора 23 ноября

В лавре состоялось чествование невинно замученных советской властью в 1932 – 1933 годах. С коротким словом выступили церковные деятели. На службе были Владимир Зеленский с Еленой Зеленской, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль, Василий Малюк, Кирилл Буданов, представители разных конфессий и военные.

Присутствующие почтили минутой молчания память убитых украинцев. Затем пешее шествие во главе с Зеленским от Киево-Печерской лавры отправилось в Национальный музей голодомора-геноцида. Кроме высшего руководства и чиновников, в мероприятиях приняли участие министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, послы и главы миссий более 50 государств.