Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия начала готовить почву для геноцида украинцев еще до начала полномасштабной войны. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на слова Буданова во время выступления на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

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Как россияне готовились к убийству украинцев

Буданов отметил, что политическое и военное руководство России целенаправленно планировало массовое уничтожение украинцев. Еще до вторжения была разработана тактика, которая включала создание списков для ликвидации проукраинских деятелей, подготовку массовых захоронений и использование мобильных крематориев.

Обратите внимание! Среди лиц, которые должны были стать жертвами, фигурировали учителя, ветераны АТО, журналисты, священники и представители местного самоуправления, которые открыто поддерживали Украину. Эти мероприятия были не просто отдельными действиями, а частью четкой государственной политики врага.

Буданов также вспомнил, что в июле 2021 года российский диктатор опубликовал статью, в которой поставил под сомнение существование украинской нации. Это стало сигналом для российской пропагандистской машины и всей государственной системы, которая начала открыто призывать к уничтожению украинцев.

Мы видели ужасные массовые преступления против украинских граждан, факты которых стали известны на весь мир. Зверства подразделений ВС России в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства,

– добавил глава управления разведки.

Форум, где выступал Буданов, собрал историков, исследователей и представителей общественности, которые обсудили длительное преступное влияние России на украинский народ – со времен Голодомора до современной войны.