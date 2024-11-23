Начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що Росія почала готувати ґрунт для геноциду українців ще до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на слова Буданова під час виступу на форумі "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".

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Як росіяни готувались до вбивства українців

Буданов наголосив, що політичне та військове керівництво Росії цілеспрямовано планувало масове знищення українців. Ще до вторгнення було розроблено тактику, яка включала створення списків для ліквідації проукраїнських діячів, підготовку масових поховань і використання мобільних крематоріїв.

Зверніть увагу! Серед осіб, які мали стати жертвами, фігурували вчителі, ветерани АТО, журналісти, священники та представники місцевого самоврядування, які відкрито підтримували Україну. Ці заходи були не просто окремими діями, а частиною чіткої державної політики ворога.

Буданов також згадав, що в липні 2021 року російський диктатор опублікував статтю, в якій поставив під сумнів існування української нації. Це стало сигналом для російської пропагандистської машини та всієї державної системи, яка почала відкрито закликати до знищення українців.

Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів ЗС Росії у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва,

– додав голова управління розвідки.

Форум, де виступав Буданов, зібрав істориків, дослідників та представників громадськості, які обговорили тривалий злочинний вплив Росії на український народ – від часів Голодомору до сучасної війни.