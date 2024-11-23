Российская армия сосредоточила усилия на достижении административных границ Донецкой и Луганской областей в ближайшие месяцы. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

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По словам Скибицкого, стратегическая цель россиян остается неизменной с начала войны.

Хотя тактика может меняться, главной задачей армии России остается захват полного контроля над Донбассом. Для этого россияне активно перебрасывают резервы между различными направлениями фронта, чтобы поддерживать темпы наступления.

Обратите внимание! Скибицкий также отметил, что на временно оккупированных территориях Украины оккупанты проводят мобилизацию. Этих людей незаконно заставляют служить в российской армии, что является нарушением международных норм.

По оценкам разведки, такие действия указывают на то, что Россия не собирается останавливаться и готовится к дальнейшей эскалации боевых действий.

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