Российские оккупанты продолжают терпеть неудачи в своих атаках на украинские позиции в Курской области. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на представителя ОТГ "Северск", полковника Вадима Мысника.

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Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые ограничивают использование вражеских FPV-дронов и разведывательной техники, враг не прекращает попыток прорвать оборону.

Как сообщил Мысник, россияне действуют по стандартному сценарию. Если имеют технику, используют ее для атак, а когда техника уничтожена, бросают в бой небольшие пехотные группы. Однако эта тактика не приносит результатов.

За последние дни даже российские пропагандисты не указали, что у них есть успех. Враг здесь получает по зубам, и у них ничего не получается,

– добавил спикер.

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