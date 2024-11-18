О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 11 по 17 ноября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Диверсия на Черниговщине

15 ноября российские пропагандисты заявили о якобы заходе вражеских войск в село Гремяч Черниговской области на границе со страной-террористом. В качестве доказательства пропаганда начала публиковать фото установленного триколора.

Но как выяснилось впоследствии, россияне действительно планировали диверсию, однако свой флаг они установили на разрушенном мосту возле реки Судость недалеко от границы, который позже дронами уничтожили бойцы ГПСУ.



Село Гремяч на Черниговщине / Карта DeepStateMAP

Наступление россиян возле Суджи в Курской области

Долгое время россияне оказывали основное давление на северную часть плацдарма Сил обороны в Курской области, однако враг так же активно пытался штурмовать и позиции украинских войск вблизи Суджи. На прошлой неделе враг начал активное давление на южный фланг вблизи города. В результате этих действий россияне смогли продвинуться в районе села Плехово, что южнее города Суджа.



Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

В то же время россияне терроризируют Сумскую область, нанося удары по гражданским. Вечером 17 ноября враг ударил баллистической ракетой по жилому дому в городе Сумы. Россияне убили 11 человек, среди которых 2 детей. Пострадали 89 человек, а еще более 400 эвакуировали. Предварительно россияне били баллистической ракетой "Искандер". 18 и 19 ноября объявлены как дни траура в Сумской области.

Прорыв россиян в Купянск

13 ноября стало известно о том, что россияне совершили прорыв в город Купянск на Харьковщине двумя колоннами военной техники. Вражеские колонны бойцы Сил обороны уничтожили в городе, а россияне разбежались.

Однако в районе Купянска оккупанты не оставляют попыток продвинуться в направлении города и продвигаются в районе Голубовки. От передовых позиций до окраин Купянска расстояние сократилось до 800 метров. Враг фактически вплотную приближается к Купянску.



Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP

И еще одним сложным участком на Харьковщине сейчас является район сел Колесниковка – Кругляковка, где россияне дошли до реки Оскол. На прошлой неделе россияне начали штурмовые действия к северу от образованного плацдарма и вплотную подошли к селу Глушковка.

Наступление на Кругляковку на юге не принесло результата врагу на прошлой неделе, однако россияне продвинулись вблизи села Берестовое, которое оккупировали ранее.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Также на Харьковщине продолжаются бои на севере в районах Липцы и Волчанска, а также на границе с Луганщиной в районах сел Вишневое и Первомайское.

На Западе Луганской области, а также на Лиманском и Северском направлениях в Донецкой области продолжаются бои. Основными местами боестолкновений является Макеевка, Терны, Белогоровка, Выемка и Переездное. Однако линия фронта на этих направлениях не претерпела изменений.

Продвижение врага в Часовом Яру

Долгое время ситуация на Краматорском направлении в районе Часового Яра была стабильной – Силы обороны отражали все атаки россиян и продвижений несколько недель там не фиксировали. Однако, к сожалению, в последнее время враг усилил давление и в Часовом Яру, и южнее в районе Клещеевки.

Россиянам удалось продвинуться в Октябрьском микрорайоне города. Также враг захватил руины уничтоженного ранее села Клещеевка и продвинулся в районе Андреевки.





Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Торецке и возле Покровска

Тенденция на Торецком направлении и северной части Покровского остается неизменной – ситуацию удается стабилизировать усилиями наших воинов.

На прошлой неделе на Торецком направлении не было зафиксировано никаких продвижений на север или на юг от Торецка. В самом городе увеличилась серая зона, однако продвижений врага так же не зафиксировано.





Ситуация в Торецке / Карта DeepStateMAP

В районе Покровска россияне штурмуют позиции Сил обороны в районах Гродовки, Николаевки, Красного Яра и Лысовки, однако успеха враг там не имеет и продвижений не зафиксировано.

Битва за Курахово – от Селидово до Угледара

Самым сложным направлением на линии фронта сейчас является Кураховский, однако изрядно усложняют ее вражеские действия на Покровском направлении в районе Селидово и на Угледарском направлении. Поэтому рассмотрим все по порядку.

После оккупации Селидово россияне атакуют на два направления – южнее на Курахово и севернее – на Покровск. На прошлой неделе оккупанты продвинулись в районе села Петровка в направлении Желтого. Также россияне имели успех в районах Юрьевки и Новоалексеевки в направлении села Чумацкое (Пушкино).

Южнее Селидово россияне давят на Сонцевку, продвигаются в Новодмитровке, Вознесенке и Новоселидовке.





Ситуация в районе Селидово / Карта DeepStateMAP

Южнее Новоселидовки – Кураховское водохранилище, дамба которого на прошлой неделе была повреждена, что привело к поднятию уровня воды в реке Волчья. Сейчас водохранилище является барьером, который не позволяет россиянам зайти в Курахово с севера, однако оккупанты пытаются продвинуться так, чтобы обойти водохранилище и зайти с запада – то есть окружить город.

К сожалению, на прошлой неделе россияне почти полностью захватили село Ильинка и продвинулись к Бересткам. Очевидно, что Старые Терны – следующая цель россиян на этом участке.

Россияне пытаются прорваться в город с востока, однако Силы обороны сдерживают оккупантов. И на прошлой неделе группе вражеских войск удалось прорваться в город и закрепиться в местной школе, однако в DeepState говорят, что россиян в той школе уничтожено.

Однако очень усложняет ситуацию прорыв россиян в село Дальнее. Это создает угрозы давления на юг Курахово.



Ситуация в Курахово и в окрестностях / Карта DeepStateMAP

На Угледарском направлении ситуация тоже разворачивается не лучшим образом, хотя и на прошлой неделе темпы продвижений врага на этом участке были значительно меньше предыдущих. Оккупантам удалось продвинуться в Максимовке и в направлении села Успеновка, что вместе с прорывом россиян в Дальнее создает угрозы для Сил обороны, которые находятся в районе Анновки, Романовки и Елизаветовки, ведь там образовался "карман" и есть угроза окружения. Между линиями фронта возле Успеновки и в Дальнем составляет около 8 километров.

Ситуация южнее Курахово / Карта DeepStateMAP

Наступление россиян на Времовском направлении

На прошлой неделе россияне начали наступление на Времовском направлении – там, где в 2023 году Силы обороны провели контрнаступление. Атаковали россияне в направлении трех населенных пунктов – Макаровки и Ровнополя Донецкой области и Новодаровки, что в Запорожской области.

Россияне подошли под Новодаровку и часть села в серой зоне. Ровнополь, к сожалению, россияне оккупировали повторно. А что касается Макаровки – россияне продвинулись в направлении села, однако ближе к концу недели Силы обороны восстановили свои позиции на этом участке.

Расстояние от линии фронта до Днепропетровской области после продвижений россиян в районе Новодаровки сократилось до 7 километров.





Ситуация на Времовском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои на Запорожье и Херсонщине

В Запорожской области кроме Новодаровки, продолжаются также бои на Ореховском направлении в районе села Работино. Также увеличилась серая зона вблизи оккупированной Нестерянки.



Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

На Херсонщине продолжаются бои между селами Крынки и Казачьи Лагери на левом берегу области. Кроме того, на прошлой неделе россияне активно распространяли информацию с жалобами на то, что Силы обороны существенно увеличили количество ударов дронами по вражеским позициям, скоплениях живой силы и боекомплекта.

В то же время враг продолжает террор гражданского населения правобережья области, атакуя дронами и управляемыми авиабомбами прибрежные населенные пункты. Россияне фактически устроили охоту на жителей Херсонской области.

Как бы сложно не было, очевидно только одно – только Силы обороны являются гарантией мира и спокойствия на нашей земле, поэтому поддержка наших воинов является первоочередной задачей для каждого и каждой из нас. Утром 17 ноября россияне совершили очередную массированную ракетную атаку по украинской энергетике, чем еще раз доказали, что они не отказываются от намерений уничтожить и сломать нас. Мы должны ответить врагу. И наименьшее, что можно для этого сделать, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.