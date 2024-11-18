Російські окупанти продовжують зазнавати невдач у своїх атаках на українські позиції в Курській області. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на речника ОТУ "Сіверськ", полковника Вадима Мисника.

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Попри несприятливі погодні умови, які обмежують використання ворожих FPV-дронів і розвідувальної техніки, ворог не припиняє спроб прорвати оборону.

Як повідомив Мисник, росіяни діють за стандартним сценарієм. Якщо мають техніку, використовують її для атак, а коли техніка знищена, кидають у бій невеликі піхотні групи. Однак ця тактика не приносить результатів.

За останні дні навіть російські пропагандисти не вказали, що в них є успіх. Ворог тут отримує по зубах, і в них нічого не виходить,

– додав речник.

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