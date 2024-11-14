Так, бійці 36-ї бригади показали, як давали відсіч окупантам під час одного зі штурмів та завдавали втрат росіянам. Про з посиланням на офіційну сторінку бригади повідомляє 24 Канал.

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Як бійці 36-ї бригади нищили ворога на Курщині

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти успішно відбили спробу штурму російських військ у Курській області. Кадри влучної роботи українські захисники показали у мережі.

Так, завдяки злагодженій роботі аеророзвідки бійцям вдалося вчасно виявити групу російських військових, що почала штурм у напрямку позицій, які займають Сили оборони України. Загалом, ворог залучив кілька відділень піхоти та кілька бойових машин.

Українські захисники показали, що щонайменше одну БМП успішно вразили дроном. Інші, ймовірно, висадили штурмовиків та сховалися у лісосмузі. Російські десантники шукали укриття у різних місцях, навіть під мостами, проте це не допомогло їм провести успішний штурм.

У 36-й бригаді не озвучували втрати ворога під час цього штурму, але, судячи з опублікованих відео, мало хто з окупантів повернувся живим з цієї атаки.

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Раніше воїни 47-ї окремої механізованої бригади знищили 10 одиниць бронетехніки противника. Кадри відбиття масштабної атаки показали у мережі.