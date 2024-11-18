Так, тоді США поінформували Київ щодо намірів американського лідера. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерело, передає 24 Канал.

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