Зокрема, по території Криму. Це 24 Каналу зауважив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

До теми Ракети самі за себе скажуть, – Зеленський вперше прокоментував дозвіл на удари по Росії

"Зокрема, Керченський міст. Тому що на нього сьогодні обмежень нема. Ні на удари ATACMS, ні іншими системами. На цей момент ми вже декілька разів проводили атаки цими ж ракетами на території Криму. Ряд об'єктів Чорноморського флоту, пускові установки, наприклад, С-400, аеродроми, ряд інших потужних військових об'єктів на території Криму", – сказав він.

Зверніть увагу! Західні ЗМІ повідомляють, що чинний президент США Джо Байден дозволив Києву бити вглиб Росії ракетами американського виробництва ATACMS. Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю інформацію. Він заявив, що ударів завдають не словами, такі речі не анонсують, а ракети "самі за себе скажуть".

Які об'єкти у Росії важливо нищити

Микола Маломуж зазначив, що стратегічні рішення щодо дозволу бити по Росії західною зброєю будуть прийматися в комплексі. Велика Британія, Франція вже дозволили використовувати ракети Storm Shadow по території Росії.

Зараз Німеччина навряд чи надасть Україні ракети Taurus. Однак держава може передати ще додаткові системи, наприклад, IRIS-T, дуже потужні танки, БТР, БМП, системи протидронової боротьби. Тобто наповнити військову складову України високоточною тактичною зброєю та боєприпасами. Це посилить ЗСУ на полі бою та дасть можливість завдавати ударів по всіх стратегічних об'єктах.

Також ЗСУ зможуть українськими дронами та ракетами зможуть діставати до 1 500 – 1 800 кілометрів. Зокрема, це далекі аеродроми стратегічних бомбардувальників, пускові установки балістики, крилатих ракет, тих же "Калібрів".

Поєднання наших та іноземних систем буде давати ефект, нищити і стратегічні резерви, і боєприпаси, і нафтопереробку, яка йде на оснащення військ Росії. А також північнокорейських військ – це ще одна ситуація, яка дозволить цими ракетами бити по місцях їхньої дислокації, проведення злагодження, навчань, – підкреслив генерал армії.

Він пояснив, що найефективніше завдавати, коли військові КНДР ще не вибудували модель наступальних операцій або захисту, там, де вони лише проходять підготовку.