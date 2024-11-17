Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times. Зауважимо, що Україна місяцями домагалася подібного рішення з боку Вашингтона.

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