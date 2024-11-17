Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times. Зауважимо, що Україна місяцями домагалася подібного рішення з боку Вашингтона.
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Чинний президент США Джо Байден дозволив Києву бити вглиб Росії ракетами американського виробництва дальнього радіуса дії ATACMS.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times. Зауважимо, що Україна місяцями домагалася подібного рішення з боку Вашингтона.
Дивіться також Демонстрація сили: що таке Minuteman і як США відпрацювали ядерний удар у ніч виборів