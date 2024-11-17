Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Отметим, что Украина месяцами добивалась подобного решения Вашингтона.

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