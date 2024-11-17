В частности, по территории Крыма. Это 24 Каналу отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

К теме Удары наносят не словами, ракеты за себя скажут, - Зеленский о разрешении на удары по России

"В частности, Керченский мост. Потому что на него сегодня ограничений нет. Ни на удары ATACMS, ни другими системами. На данный момент мы уже несколько раз проводили атаки этими же ракетами на территории Крыма. Ряд объектов Черноморского флота, пусковые установки, например, С-400, аэродромы, ряд других мощных военных объектов на территории Крыма", – сказал он.

Обратите внимание! Западные СМИ сообщают, что действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву бить вглубь России ракетами американского производства ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эту информацию. Он заявил, что удары наносят не словами, такие вещи не анонсируют, а ракеты "сами за себя скажут".

Какие объекты в России важно уничтожать

Николай Маломуж отметил, что стратегические решения о разрешении бить по России западным оружием будут приниматься в комплексе. Великобритания, Франция уже разрешили использовать ракеты Storm Shadow по территории России.

Сейчас Германия вряд ли предоставит Украине ракеты Taurus. Однако государство может передать еще дополнительные системы, например, IRIS-T, очень мощные танки, БТР, БМП, системы противодронной борьбы. То есть наполнить военную составляющую Украины высокоточным тактическим оружием и боеприпасами. Это усилит ВСУ на поле боя и даст возможность наносить удары по всем стратегическим объектам.

Также ВСУ смогут украинскими дронами и ракетами смогут доставать до 1 500 – 1 800 километров. В частности, это дальние аэродромы стратегических бомбардировщиков, пусковые установки баллистики, крылатых ракет, тех же "Калибров".

Сочетание наших и иностранных систем будет давать эффект, уничтожать и стратегические резервы, и боеприпасы, и нефтепереработку, которая идет на оснащение войск России. А также северокорейских войск – это еще одна ситуация, которая позволит этими ракетами бить по местам их дислокации, проведения слаживания, учений, – подчеркнул генерал армии.

Он пояснил, что эффективнее всего наносить, когда военные КНДР еще не выстроили модель наступательных операций или защиты, там, где они только проходят подготовку.