Так, тогда США проинформировали Киев о намерениях американского лидера. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, передает 24 Канал.
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О решении действующего президента США Джо Байдена относительно разрешения Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов на территории России Украине стало известно еще три дня назад.
Так, тогда США проинформировали Киев о намерениях американского лидера. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, передает 24 Канал.
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