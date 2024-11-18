Так, тогда США проинформировали Киев о намерениях американского лидера. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, передает 24 Канал.

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