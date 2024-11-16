Президент Зеленський повідомив, що КНДР передала Росії щонайменше 3,5 мільйона артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів та ракети. Глава держави розкритикував цивілізований світ за недостатню реакцію на злочинну співпрацю Москви і Пхеньяна. Стало відомо, що що снаряди не єдине, що Північна Корея активно постачає країні-агресорці, передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Дивіться також На виробництво дронів у бюджеті на 2025 рік передбачено 775 мільярдів гривень, – Зеленський

Росія розширює участь КНДР у війні в Україні перед приходом Трампа

Нещодавно у мережі з'явилися кадри, на яких у Красноярському краї Росії було зафіксоване перевезення залізницею 170-мм самохідних артилерійських установок типу M-1989 Koksan.

Довідка: Гаубиці M-1989, випущені в 1989 році, є дещо модернізованими версіями оригінальних моделей M1979, вперше випущених наприкінці 1970-х років, які Пхеньян постачав Тегерану під час ірано-іракської війни. Модернізована реактивна система залпового вогню створена на базі самохідної 220-мм реактивної системи залпового вогню БМ-27 "Ураган" радянської розробки, призначеної для доставки касетних боєприпасів. У травні Північна Корея заявила, що успішно випробувала оновлену систему з високоточними боєприпасами. Вона може вести вогонь на відстань до 60 кілометрів.



За даними української розвідки, упродовж останніх тижнів Північна Корея надала Росії близько 50 170-мм самохідних гаубиць М1989 внутрішнього виробництва та 20 оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню, які можуть стріляти стандартними і керованими ракетами.

Нові поставки зброї з Північної Кореї знаменують розширення підтримки авторитарною державою вторгнення Росії в Україну.

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що окупанти дотримуються моделі поглиблення участі Північної Кореї, "від надсилання великих обсягів зброї до того, щоб стати прямою стороною у цій війні, що могло б допомогти російським військам відвоювати Курську область".

За його словами, Північна Корея вже зіграла вирішальну роль у постачанні мільйонів артилерійських боєприпасів для російської армії у 2023 році.