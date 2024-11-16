24 Канал пише з посиланням на заяву Володимира Зеленського в ефірі "Українського радіо", що Північна Корея передала Росії артилерійські боєприпаси та ракети.

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Що сказав Зеленський про участь КНДР у війні

Як мінімум 3,5 мільйони артилерійських боєприпасів 155 калібру вони (Північна Корея – 24 Канал) передали,

– заявив президент.

Володимир Зеленський пояснив, що Північна Корея передавала Росії ракети. Україна має докази передачі зброї, які надала партнерам.

Український лідер додав, що понад 11 тисяч військових з Північної Кореї перебувають в Росії, більшість – в Курській області. Вони тренують, готуються та беруть участь у війні.

"Як буде далі та наскільки глибоко це піде, залежить від реакції світу. Світ реагує недостатньо, щоб Путін не ухвалив рішення та не запросив ще більше північнокорейської армії на війну проти України", – підсумував Зеленський.