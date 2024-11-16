24 Канал пишет со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в эфире "Украинского радио", что Северная Корея передала России артиллерийские боеприпасы и ракеты.

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Что сказал Зеленский об участии КНДР в войне

Как минимум 3,5 миллиона артиллерийских боеприпасов 155 калибра они (Северная Корея – 24 Канал) передали,

– заявил президент.

Владимир Зеленский объяснил, что Северная Корея передавала России ракеты. Украина имеет доказательства передачи оружия, которые предоставила партнерам.

Украинский лидер добавил, что более 11 тысяч военных из Северной Кореи находятся в России, большинство – в Курской области. Они тренируют, готовятся и участвуют в войне.

"Как будет дальше и насколько глубоко это пойдет, зависит от реакции мира. Мир реагирует недостаточно, чтобы Путин не принял решение и не пригласил еще больше северокорейской армии на войну против Украины", – подытожил Зеленский.