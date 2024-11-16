Президент Зеленский сообщил, что КНДР передала России не менее 3,5 миллиона артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и ракеты. Глава государства раскритиковал цивилизованный мир за недостаточную реакцию на преступное сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Стало известно, что снаряды не единственное, что Северная Корея активно поставляет стране-агрессору, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Россия расширяет участие КНДР в войне в Украине перед приходом Трампа

Недавно в сети появились кадры, на которых в Красноярском крае России была зафиксирована перевозка по железной дороге 170-мм самоходных артиллерийских установок типа M-1989 Koksan.

Справка: Гаубицы M-1989, выпущены в 1989 году, являются несколько модернизированными версиями оригинальных моделей M1979, впервые выпущенных в конце 1970-х годов, которые Пхеньян поставлял Тегерану во время ирано-иракской войны. Модернизированная реактивная система залпового огня создана на базе самоходной 220-мм реактивной системы залпового огня БМ-27 "Ураган" советской разработки, предназначенной для доставки кассетных боеприпасов. В мае Северная Корея заявила, что успешно испытала обновленную систему с высокоточными боеприпасами. Она может вести огонь на расстояние до 60 километров.



По данным украинской разведки, в течение последних недель Северная Корея предоставила России около 50 170-мм самоходных гаубиц М1989 внутреннего производства и 20 обновленных 240-мм реактивных систем залпового огня, которые могут стрелять стандартными и управляемыми ракетами.

Новые поставки оружия из Северной Кореи знаменуют расширение поддержки авторитарным государством вторжения России в Украину.

Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, сказал, что оккупанты придерживаются модели углубления участия Северной Кореи, "от отправки больших объемов оружия до того, чтобы стать прямой стороной в этой войне, что могло бы помочь российским войскам отвоевать Курскую область".

По его словам, Северная Корея уже сыграла решающую роль в поставке миллионов артиллерийских боеприпасов для российской армии в 2023 году.