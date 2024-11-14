Известно, что ее дальность составляет от 40 до 60 километров, в зависимости от типа снаряда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Россияне получили северокорейские САУ

Как сообщает Defense Express, в сети появились кадры перевозки железнодорожным транспортом как минимум одной самоходной артустановки типа M-1989 Koksan производства КНДР, которое скорее всего уже происходит на российской территории.

Сейчас невозможно объективно оценить масштаб возможной передачи таких САУ для российских войск только с помощью нескольких фотографий, поскольку точно неизвестно и о приблизительном количестве такого вооружения в КНДР.

Издание отмечает, что еще в прошлом месяце российские захватчики хвастались учениями и началом освоения самоходных артиллерийских установок КНДР неназванного типа на базе Высшего артиллерийского командного училища в Саратове.

Таким образом, вполне вероятно, что оккупанты на сегодня могли пройти этап ознакомления с артиллерией своих северокорейских "коллег" и поэтому могут быть довольно близки к готовности применять такое вооружение на практике.



Кадры перевозки M-1989 Koksan по железной дороге / Фото из соцсетей

Напомним, Марк Рютте сообщал, что Россия платит КНДР ракетными технологиями, получая оружие для войны в Украине. Поэтому для сдерживания России и отбрасывания ее сил нужны дополнительные усилия, в частности в расширении оборонного производства и финансирования.