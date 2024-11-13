Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте после встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Укринформ. Отмечается, что помощь Украине должна быть существенно усилена.

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НАТО призывает увеличить поддержку Украине

Марк Рютте отметил, что для сдерживания России и отбрасывания ее сил нужны дополнительные усилия, в частности в расширении оборонного производства и финансирования.

Также он обратил внимание на угрозу со стороны Северной Кореи, которая сотрудничает с Россией, поставляя ей оружие и боеприпасы в обмен на технологии.

Это, по словам Рютте, представляет опасность для НАТО, США, а также для союзников в Азии. Рютте подчеркнул, что КНР и Иран также поддерживают Россию, обходя санкции и предоставляя технологии, которые способствуют эскалации конфликта.

Это является свидетельством того, что конфликт в Украине имеет глобальное влияние, и поэтому мы должны действовать сплоченно и усиливать нашу поддержку, чтобы Украина могла одержать победу,

– подытожил Рютте.

Ранее Марк Рютте выражал обеспокоенность по поводу привлечения войск Северной Кореи в войну с Украиной.

По его словам, Россия зависит от Китая, Ирана и Северной Кореи, поддерживающих ее экономику, поставляют дроны и ракеты, а также предоставляют боеприпасы и войска. Поэтому он видит угрозу в сотрудничестве России и Северной Кореи.

В Сеуле же официально подтвердили, что солдаты из Северной Кореи воюют за Путина. Однако там не указали, в каких именно войсках заметили корейцев.



