Відомо, що її дальність становить від 40 до 60 кілометрів, залежно від типу снаряда. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Росіяни отримали північнокорейські САУ

Як повідомляє Defense Express, у мережі з'явилися кадри перевезення залізничним транспортом як мінімум однієї самохідної артустановки типу M-1989 Koksan виробництва КНДР, яке радше за все вже відбувається на російській території.

Наразі неможливо об'єктивно оцінити масштаб можливої передачі таких САУ для російських військ лише за допомогою кількох фотографій, оскільки достеменно невідомо й щодо приблизної кількості такого озброєння у КНДР.

Видання зауважує, що ще минулого місяця російські загарбники вихвалялися навчаннями та початком освоєння самохідних артилерійських установок КНДР неназваного типу на базі Вищого артилерійського командного училища в Саратові.

Таким чином цілком ймовірно, що окупанти станом на сьогодні могли пройти етап ознайомлення з артилерією своїх північнокорейських "колег" і тому можуть бути доволі близькі до готовності застосовувати таке озброєння на практиці.



Кадри перевезення M-1989 Koksan залізницею / Фото із соцмереж

Нагадаємо, Марк Рютте повідомляв, що Росія платить КНДР ракетними технологіями, отримуючи зброю для війни в Україні. Тож для стримування Росії та відкидання її сил потрібні додаткові зусилля, зокрема в розширенні оборонного виробництва та фінансування.