Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Володимира Зеленського Українському радіо.

До теми Зеленський у зверненні розкрив ще один пункт із внутрішнього Плану стійкості

Що сказав Зеленський про виробництво дронів у 2025 році

За словами президента, у бюджеті на 2025 рік на українські дрони, на внутрішнє замовлення передбачено 775 мільярдів гривень.

Ці гроші вже є. Плюс гарантовані фінанси від партнерів,

– підкреслив глава держави.

Окрім того, він також зазначив, що наразі активно триває робота над ракетною програмою. За словами Зеленського, нині йдуть випробування чотирьох видів ракет.

Також у справі морських дронів, як пояснив глава держави, від випробувань вже давно перейшли до знищення великої кількості кораблів Чорноморського флоту Росії.

До слова, в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський зазначив, що у жовтні Росія змогла окупувати рекордну кількість території нашої держави з різних причин. Зокрема, це сталося через повільне укомплектування бригад як навченими людьми, так і зброєю.