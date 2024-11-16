Окрім того, глава держави розповів про зустріч з японським міністром закордонних справ. Також президент зустрівся з українськими студентами.

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Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії

Президент розповів, що він зустрівся з міністром закордонних справ Японії, який прибув з візитом в Україну. За словами глави держави, важливо, що це перший візит японського міністра в іншу країну одразу після призначення нового уряду Японії.

Це і символічно – щодо наших відносин, України та Японії, – і дуже практично: зараз ця війна у Європі вирішує багато чого для всього світу. Я подякував пану міністру і всій Японії за надану Україні підтримку. Від початку повномасштабної війни – 12 мільярдів доларів. Японія – справжній лідер в Азії у захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах, і просто життя людей,

– сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що разом із японським міністром обговорив те, що тепер Північна Корея стала спільником Росії та допомагає Путіну в цій злочинній війні.

"Я поінформував про активність північнокорейських військових на Курщині, про всі загрози від співпраці Пхеньяна та Москви. Росія вчить Північну Корею сучасній війні, і це може стати причиною значної ширшої дестабілізації. Маємо разом і з усіма іншими нашими партнерами цьому протидіяти", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що вже є новий пакет підтримки від Японії. Також український лідер обговорив з міністром закордонних справ Японії посилення санкцій проти Росії, українську економічну співпрацю з Японією, відбудову і те, як наблизити справедливий мир.

Окрім того, президент розповів і про підготовку до розмови з новим прем'єр-міністром Японії.

Який пункт Плану стійкості розкрив президент

Зеленський зазначив, що цього дня він також провів ще одну нараду з підготовки внутрішнього Плану стійкості. Ще один його пункт – про політику героїв.

Доволі широка була нарада – не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. І дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях пам'яті про війну і подвиг українського народу,

– підкреслив президент.

Він також зазначив, що мають бути конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів, які довели, що є найбільш міцною силою у Європі, здатною захищати свій дім і всю Європу.

"І це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємопов'язаний із Планом перемоги, який ми представили партнерам і який може бути реалізований саме партнерами. Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні та від партнерів", – зауважив глава держави.

Привітання працівників радіо і телебачення, зустріч зі студентами

Володимир Зеленський також нагадав, що сьогодні День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Президент висловив вдячність кожному й кожній, хто всіх нас в Україні та у великій українській спільноті у світі пов'язує інформацією, емоціями, зв'язком і, головне, розумінням, що Україна є і завжди буде.

Вдячний усім нашим людям, які навіть у найстрашніші моменти забезпечують для українців можливість поговорити з рідними та почути, як Україна, як вона бореться, що Україна робить, чого Україна прагне. Ніхто в Україні не має відчувати себе наодинці, коли ми всі об'єднані, в тому числі інформацією, в тому числі зв'язком, в тому числі українською емоцією – відчуттям, що ми подолаємо все,

– резюмував глава держави.

До того ж він також зустрівся з українськими студентами – з представниками студентського самоврядування з усіх регіонів України – напередодні Дня студента.

"Я подякував їм за те, що вони в Україні, за те, що вони такі активні, і бажаю, щоб усі наші молоді люди, усі наші майбутні покоління могли реалізувати себе в Україні – у мирній, безпечній та незалежній державі", – зауважив президент.