24 Канал пише, що Володимир Зеленський сказав в ефірі "Українського радіо", що представники Ірану були під час перших атак "Шахедів" по містах України.

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Що сказав президент про участь Ірану у війні

Володимир Зеленський зауважив, що участь Ірану в цій війні не пасивною, а активною, оскільки Тегеран постачає Росії дрони, які є зброєю.

Вони говорили, що лише продають, що це тільки бізнес, але ж це не лише бізнес, тому що Росії передали ліцензії на ці дрони, були побудовані відповідні фабрики. Мало того, вони навчали російські війська. Чи знаходились іранці на території Росії та навчали, як керувати дронами? Так,

– заявив президент України.

Володимир Зеленський додав, що, за даними нашої розвідки, під час перших, вбивчих, атак "Шахедів" по містах України були представники Ірану. Адже на початку майже ніхто з росіян не міг керувати відповідною зброєю.