Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що лише Україна може надавати значення слову "ескалація". Громадяни у різних частинах нашої держави страждають від щоденних обстрілів країни-агресорки, і саме на це має рішуче реагувати Захід.

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Застороги для Заходу

Олександр Мусієнко підкреслив, що Україна чітко попереджала західних партнерів, що Росія готується до ще одного кроку ескалації. Мовиться про звернення до Генеральної Асамблеї ООН, коли українська делегація на чолі з президентом у вересні 2024 року відвідували Нью-Йорк.

Тоді було зазначено, що під загрозою ураження ядерні об'єкти, критична інфраструктура та житлові будинки. Все для того, щоб порушити нормальний ритм життя людей і спричинити тяжкі наслідки для цивільного населення,

– сказав він.

Що є ескалацією

Мусієнко зауважив, що ескалацією є щоденні атаки по цивільних об'єктах, залучення військ Північної Кореї до війни проти України та отримання пакетів допомоги від цієї країни.

Цікаво! Нещодавно політик Гаррі Каспаров заявив, що війну в Україні можна було б завершити, якби Захід проявив достатню політичну волю та надав Україні всю необхідну зброю. Він наголосив, що страх ескалації стримує США та Європу, хоча Путін фактично веде війну і проти них.

За словами військового експерта, Борис Джонсон раніше чітко пояснив, якщо Захід думає, що ескалація це тільки російсько-українська війна, то ні. Зараз там закривають очі на присутність північнокорейських військ, але завтра через це може виникнути проблема в Тихоокеанському регіоні.

Якщо світ закриє очі на звірства, злочини Росії та її співпрацю з Іраном, Китаєм та Північною Кореєю, то завтра будуть виклики й проблеми в Південнокитайському морі. Це до того, що ескалація відбувається не тільки в нашій війні, адже вона лише розростатиметься у зонах інтересів США,

– сказав він.

Ймовірно, це вигідно Китаю, який має великі геополітичні амбіції. Олександр Мусієнко підкреслив, що на ослаблення Заходу впливає відсутність там рішучих та дієвих кроків щодо врегулювання війни Росії проти України.

"Якщо відбудеться відхід США з Європи, то це буде вигідно лише Китаю та Росії. Глобально це все і є ескалацією. Від цього можна ховатися, але це правда", – додав військовий експерт.