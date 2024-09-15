Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві.

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"Я всі ці міфи про ескалацію чую з 2014 року. Що таке ескалація, коли ми ведемо повністю конвенційну, загальновійськову війну? Абсолютно всі типи озброєння, які тільки існують у світі, вже використані. Ну чим можна ще ескалувати ситуацію?" – риторично запитав Буданов.

Росія уже залучила все, що мала

Керівник ГУР відкинув серйозність заяв Путіна про те, що він нібито надасть набагато більше допомоги країнам і групам на Близькому Сході з метою ескалації війни там.

"Чим же він допоможе, коли він сам просить допомоги в інших? Чим він глобально допоможе? Так, можна відправити підрозділ спецпризначення, немає проблем. Можна передати, наприклад, 50 ПЗРК. Але що далі?" – зазначив Буданов.

Він також пояснив, що усе, що має Росія, воює в Україні: "уся російська армія, усе, що виробляється, прямо з конвеєра йде на фронт".

"Глобально вони не можуть нічого вдіяти, поки триває війна в Україні", – наголосив він.