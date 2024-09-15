Цю річ очільник Головного управління розвідки озвучив на 20-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).
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Що на думці у Кирила Буданова
У глави розвідки Кирила Буданова під час зустрічі запитали, що його турбує зараз найбільше.
Як будь-який військовий, я вам відповів: найбільше мене турбує загибель або каліцтво наших людей. Це те, що не повернеш. Дрон можна зробити новий, танк можна зробити новий – або купити. А людина вже все, пішла назавжди. Тому життя людей найголовніше,
– сказав Буданов.
Після слів очільника ГУР у залі пролунали гучні оплески.
Також під час конференції Кирило Буданов зауважив, що атаки на територію Росії суттєво впливають на громадян країни-агресорки, змінюючи їх світогляд. Він хотів би більшого, говорячи про перенесення війни в Росію, однак "треба реально дивитися на речі".