Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, зауваживши, що війну вже давно можна було б закінчити перемогою України та звільненням усіх тимчасово окупованих територій. Але потрібна політична воля від країн Заходу.

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Захід сильно "гальмує"

Як наголосив Каспаров, війна давно б закінчилася, якби Україні дали достатньо зброї ще наприкінці літа-восени 2022 року, коли російський фронт посипався. Не йдеться про "космічні" масштаби. Потрібно просто було достатньо техніки, артилерії, далекобійної зброї.

Навіть у 2023 році можна було б все закінчити. Якби Україні знову-таки дали достатньо зброї та дозвіл робити будь-які операції на території Росії, то можна було б просто обійти всі фортифікації до Півдня та Сходу України.

У США простоює величезна кількість зброї. Там 12 тисяч танків на складах, а залучені 3 тисячі. Україна ж отримала 31 танк Abrams. Те саме з ракетними установками, великими дронами. Все це США мають. Проблема в цілі. Якщо ціль – перемога України та поразка Росії – її можна досягнути,

– сказав Каспаров.

Захід міг би значно більше зробити, аби економічно дотиснути Росію. Але в Штатах хвилювалися за потенційне збільшення цін на бензин у США, тому російська нафта досі продається.

Те ж саме стосується російської, іранської та навіть північнокорейської зброї, де постійно знаходять різні американські компоненти. Це свідчить, що вторинних санкцій майже не існує. Та ж сама історія з конфіскацією заморожених російських активів на Заході.

Сполучені Штати та Європа не вважають, що вони перебувають з Росією у війні. Путін з ними воює, а вони бояться Третьої світової.

Вже Четверта світова йде за путінським календарем, бо Третьою світовою була Холодна війна. А на Заході все бояться Третьої світової. Тут є проблема в політичній волі. Як можна опиратися на закони мирного часу, коли йде війна? Питання з Угорщиною можна було б за 5 хвилин вирішити. Сказати, що на пів року призупиняють членство та не дають гроші Угорщині. І хай Орбан там розбирається. Захід має колосальну економічну та військову перевагу, але не має політичної волі.

– наголосив Каспаров.

Нещодавно Володимир Зеленський відзначив, що пішли важливі зрушення щодо військової допомоги від партнерів. Вони почали постачати більше зброї. Зокрема це стосується артилерії.