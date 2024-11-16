24 Канал пишет, что Владимир Зеленский сказал в эфире "Украинского радио", что представители Ирана били во время первых атак "Шахедов" по городам Украины.

Смотрите также Запад теряет контроль: что для партнеров Украины означает "эскалация"

Что сказал президент об участии Ирана в войне

Владимир Зеленский отметил, что участие Ирана в этой войне не пассивное, а активное, поскольку Тегеран поставляет России дроны, которые являются оружием.

Они говорили, что только продают, что это только бизнес, но это не только бизнес, потому что России передали лицензии на эти дроны, были построены соответствующие фабрики. Мало того, они обучали российские войска. Находились ли иранцы на территории России и учили, как управлять дронами? Да,

– заявил президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что, по данным нашей разведки, во время первых убийственных атак "Шахедов" по городам Украины били представители Ирана. Ведь в начале почти никто из россиян не мог управлять соответствующим оружием.