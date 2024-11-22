Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Вадима Скибицкого в комментарии Интерфакс-Украина.
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Сколько российских военных участвуют в войне в Украине
Согласно информации от Главного управления разведки Минобороны, сейчас в боевых действиях против Украины участвуют около 580 тысяч российских солдат, что составляет основную часть сухопутных войск.
Эта цифра учитывает и войска, дислоцирующиеся в Курской области России, которые активно участвуют в боевых операциях.
Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины, в частности на Востоке и Юге, Россия развернула группировку росгвардии, которая насчитывает примерно 35 тысяч военнослужащих.
Российские солдаты: последние новости
- Войска России получили приказ завершить наступление до нового года, но из-за сопротивления Сил обороны Украины несут значительные потери и не имеют успехов. Несмотря на потери, оккупанты обладают резервами для продолжения попыток захвата Купянска-Узлового.
- К тому же The Telegraph передал, что сотни или тысячи российских солдат сотрудничают с украинскими спецслужбами и партизанскими группами, устраивая диверсии и выводя из строя технику врага.