Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Вадима Скібіцького у коментарі Інтерфакс-Україна.

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Скільки російських військових бере участь у війні в Україні

Згідно з інформацією від Головного управління розвідки Міноборони, наразі в бойових діях проти України бере участь близько 580 тисяч російських солдатів, що складає основну частину сухопутних військ.

Ця цифра враховує і війська, що дислокуються в Курській області Росії, які активно беруть участь у бойових операціях.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на Сході та Півдні, Росія розгорнула угрупування росгвардії, яке налічує приблизно 35 тисяч військовослужбовців.

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