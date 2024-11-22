Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Вадима Скібіцького у коментарі Інтерфакс-Україна.
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Скільки російських військових бере участь у війні в Україні
Згідно з інформацією від Головного управління розвідки Міноборони, наразі в бойових діях проти України бере участь близько 580 тисяч російських солдатів, що складає основну частину сухопутних військ.
Ця цифра враховує і війська, що дислокуються в Курській області Росії, які активно беруть участь у бойових операціях.
Крім того, на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на Сході та Півдні, Росія розгорнула угрупування росгвардії, яке налічує приблизно 35 тисяч військовослужбовців.
Російські солдати: останні новини
- Війська Росії отримали наказ завершити наступ до Нового року, але через опір Сил оборони України зазнають значних втрат і не мають успіхів. Попри втрати, окупанти володіють резервами для продовження спроб захоплення Куп'янська-Вузлового.
- До того ж The Telegraph передав, що сотні або тисячі російських солдатів співпрацюють з українськими спецслужбами та партизанськими групами, влаштовуючи диверсії та псуючи техніку ворога.