Повідомляє 24 Канал з посиланням на командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї ОШБр Юрія Федоренка в етері телемарафону. Ворог отримав наказ завершити наступ до Нового року, однак завдяки потужному спротиву Сил оборони окупанти зазнають значних втрат і не мають суттєвих успіхів.

Дивіться також ЗСУ відновили позиції біля Покровська, росіяни просунулися на 6 напрямках: огляд і карти ISW

Яке завдання поставили росіянам до Нового року

Федаренко зазначив, що російським військам було поставлено завдання до 1 листопада захопити Куп’янськ-Вузловий і встановити контроль над лівобережною частиною Куп’янщини. Проте завдяки запеклому опору Сил оборони України противнику не вдалося досягти цих цілей.

За тиждень, який зараз завершується, противник не мав жодних суттєвих чи значних успіхів на полі бою. Хоча при цьому щоденно несе дуже серйозні втрати, зокрема в живій силі. Зараз, коли впало листя, ми можемо побачити, що лісопосадки, які є основними логістичними шляхами противника, по яких він намагається маневрувати, буквально всіяні тілами вбитих окупантів,

– розповів Федоренко.

Проте противник усе ще має сили та резерви, щоб продовжувати спроби виконати поставлені завдання.

"До Нового року – наступний термін, який їм визначили генерали російських окупаційних військ, вийти на Куп’янськ-Вузловий", – зазначив військовий.

Федоренко висловив упевненість, що українські захисники знову зірвуть плани ворога.