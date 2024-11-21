Сообщает 24 Канал со ссылкой на командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й ОШБр Юрия Федоренко в эфире телемарафона. Враг получил приказ завершить наступление до Нового года, однако благодаря мощному сопротивлению Сил обороны оккупанты несут значительные потери и не имеют существенных успехов.

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Какую задачу поставили россиянам до Нового года

Федаренко отметил, что российским войскам была поставлена задача до 1 ноября захватить Купянск-Узловой и установить контроль над левобережной частью Купянщины. Однако благодаря ожесточенному сопротивлению Сил обороны Украины противнику не удалось достичь этих целей.

За неделю, которая сейчас завершается, противник не имел никаких существенных или значительных успехов на поле боя. Хотя при этом ежедневно несет очень серьезные потери, в частности в живой силе. Сейчас, когда упали листья, мы можем увидеть, что лесопосадки, которые являются основными логистическими путями противника, по которым он пытается маневрировать, буквально усеяны телами убитых оккупантов,

– рассказал Федоренко.

Однако противник все еще имеет силы и резервы, чтобы продолжать попытки выполнить поставленные задачи.

"До Нового года – следующий срок, который им определили генералы российских оккупационных войск, выйти на Купянск-Узловой", – отметил военный.

Федоренко выразил уверенность, что украинские защитники снова сорвут планы врага.