Про це пише The Telegraph. Партизани намагаються непомітно для ворога допомагати нашим військовим.

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Один із російських строковиків, який співпрацює з українськими силами, в інтерв'ю британській газеті розповів, як у липні підпалив окоп свого підрозділу на лівому березі Дніпра.

Полум'я перекинулося на бліндаж сусіднього підрозділу, що призвело до загибелі деяких окупантів, які безуспішно намагалися врятувати боєприпаси та зброю.

Поки вони намагалися загасити пожежу та зберегти запаси продовольства та зброї, вогонь поширився на більшу площу. Багато солдатів отримали опіки,

– каже солдат Росії, ім'я якого не називається з міркувань безпеки.

Повідомляється, що нещодавно росіянин приєднався до українського кримськотатарського руху спротиву окупації "Атеш".

"Я добре знав цю територію, оскільки я був там протягом тривалого часу. Я вважаю, що виконав свою роботу добре, можливо навіть більше. Результати перевершили наші очікування", – сказав він британським журналістам.

Так, вогонь сильно пошкодив окопи та бліндажі обох частин, знищив кілька складів і більшу частину запасів. Повідомляється, що до 20 російських окупантів отримали сильні опіки.

Тепер російський строковик, який став допомагати Україні, на новій посаді – на передовій. Він розповів The Telegraph, що зробить усе можливе, щоб продовжувати свою роботу проти режиму Кремля.

Партизани допомагають ЗСУ

Станом на сьогодні рух "Атеш", створений в окупованому Криму влітку 2022 року, нараховує понад 2000 бійців опору. За словами представника цієї партизанської групи, вони ведуть діяльність на всіх окупованих територіях України та навіть у самій Росії, проникаючи вглиб російських збройних сил.

Ми постійно зростаємо,

– зазначив речник.

Підпільники співпрацюють з українською розвідкою та іншими рухами опору, покладаючись на глибокі знання місцевих жителів про місцевість, та дедалі частіше - на самих російських солдатів. Зазначається, що до руху долучилися "десятки росіян, які були втягнуті у війну, у якій вони не хотіли брати участь".

"Майже з самого початку до нас приєднуються російські солдати, які допомагають отримувати інформацію як на передовій, так і в тилу в Криму та у Росії. Але наразі ми спостерігаємо значне збільшення кількості російських військових, які поповнюють наші лави", – зазначив речник "Атеш".

Представник партизанської групи зазначив, що вони є "ключовим інструментом підтримки нашої боротьби, виконання важливих диверсійних і розвідувальних операцій".

За словами речника руху "Атеш", росіяни надають інформацію про переміщення військових сил, постачання зброї та боєприпасів, а також про місцезнаходження командирів і командних пунктів на фронті.

Минулого року в "Атеш" стверджували, що 4 тисячі російських солдатів вже пройшли онлайн-курс про те, як "вижити у війні", зламавши власну техніку.

Передача даних про цілі на авіабазах

Інший російський військовий, завербований українськими партизанами, працює на авіабазі росіян, розташованій за кілька сотень кілометрів від кордону з Україною.

Його завдання полягає у відстеженні пересування літаків і постачання озброєння. За словами агента, цей аеродром є одним із найбільших і найбоєздатніших у Росії, де базуються сучасні російські винищувачі, які використовуються окупантами для регулярних ракетних атак на українські міста.

"Тут я виступаю очима та вухами "Атеш", – розповів російський солдат у бесіді з The Telegraph.

Минулого місяця він передав інформацію про передислокацію винищувачів-бомбардувальників Су-34 на інші аеродроми в глибині Росії, які, за його словами, згодом стали цілями Сил оборони України.

Він сподівається, що його розвіддані допоможуть завдати "непоправної шкоди путінським силам".

Кожна інформація, якою я ділюся, прискорює кінець цієї несправедливої ​​війни,

– наголосив він.

Підготовка до атаки на пором Росії у порту "Кавказ"

Третій агент повідомив The Telegraph, що проживає на окупованій території Криму і веде спостереження за рухом суден у порту "Кавказ", розташованому в Краснодарському краї на стратегічно важливій ділянці Керченської протоки, яка розділяє Кримський півострів і Росію.

До партизанської групи він приєднався навесні 2023 року, почавши передавати дані про час і місце прибуття, кількість транспортних засобів, обсяги палива, а також номери вантажівок, які перевозять паливно-мастильні матеріали, та іншу важливу інформацію.

Довідка. На поромі "Кондро трейдер" у порту "Кавказ" в момент удару було 30 цистерн з паливом. Внаслідок удару у порту спалахнула потужна пожежа, якій присвоїли 3 ранг небезпеки з 5.

Інший потужніший удар було завдано 22 серпня – тоді потонув паром, який перевозив пальне та зброю до Криму, й після цієї атаки зріс дефіцит палива на окупованому півострові.

Я на власні очі бачу ефективність моєї співпраці з рухом "Атеш". Я продовжуватиму надавати всю можливу допомогу для досягнення перемоги над російськими військовими,

– наголосив він.

Раніше заступниця голови української місії при ОБСЄ Наталія Костенко повідомила, що Росія втрачає 1 солдата за кожні 2,5 метра просування вглиб українських територій. Так, це вкотре доводить, що російське військове командування не зважає на втрати живої сили та відправляє їх на "м'ясні штурми",